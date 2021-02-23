Минэнерго РФ сообщило о приостановке транзита газа в Казахстан

Причиной такого решения стал взрыв газопровода под Оренбургом.

Россия приостановила транзит газа в Казахстан после взрыва на газопроводе в Оренбургской области. Об этом сообщили в министерстве энергетики РФ.

ЧП случилось утром 23 февраля на участке магистрального газопровода под селом Мухраново в Оренбургской области. Пока информации о жертвах и пострадавших нет. На месте работают спасители, профильные службы, экологи.

Причины взрыва устанавливаются.