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11:16   23 Февраля 2021
Россия

Минэнерго РФ сообщило о приостановке транзита газа в Казахстан

Минэнерго РФ сообщило о приостановке транзита газа в Казахстан

Россия приостановила транзит газа в Казахстан после взрыва на газопроводе в Оренбургской области. Об этом сообщили в министерстве энергетики РФ.

ЧП случилось утром 23 февраля на участке магистрального газопровода под селом Мухраново в Оренбургской области. Пока информации о жертвах и пострадавших нет. На месте работают спасители, профильные службы, экологи.

Причины взрыва устанавливаются.

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