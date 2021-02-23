В России заразились коронавирусом еще 11 823 человека

Российские врачи зафиксировали коронавирусную инфекцию у 11 823 человек в 84 регионах страны за прошедшие сутки, сообщили в оперативном штабе.

Российские врачи зафиксировали коронавирусную инфекцию у 11 823 человек в 84 регионах страны за прошедшие сутки, сообщили в оперативном штабе.

Клинические симптомы заболевания отсутствовали у 11,1% пациентов. Зарегистрировано 417 летальных исходов. Полностью выздоровели от заболевания еще 12 956 россиян.

До этого индийские ученые рассказали о пользе очков во время пандемии. Они дополнительно защищают от коронавируса, передает телеканал "360".