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11:05   23 Февраля 2021
Общество

В России заразились коронавирусом еще 11 823 человека

В России заразились коронавирусом еще 11 823 человека

Российские врачи зафиксировали коронавирусную инфекцию у 11 823 человек в 84 регионах страны за прошедшие сутки, сообщили в оперативном штабе.

Клинические симптомы заболевания отсутствовали у 11,1% пациентов. Зарегистрировано 417 летальных исходов. Полностью выздоровели от заболевания еще 12 956 россиян.

До этого индийские ученые рассказали о пользе очков во время пандемии. Они дополнительно защищают от коронавируса, передает телеканал "360".

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#россия #коронавирус #оперштаб

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