11:05 23 Февраля 2021Общество
В России заразились коронавирусом еще 11 823 человека
Российские врачи зафиксировали коронавирусную инфекцию у 11 823 человек в 84 регионах страны за прошедшие сутки, сообщили в оперативном штабе.
Российские врачи зафиксировали коронавирусную инфекцию у 11 823 человек в 84 регионах страны за прошедшие сутки, сообщили в оперативном штабе.
Клинические симптомы заболевания отсутствовали у 11,1% пациентов. Зарегистрировано 417 летальных исходов. Полностью выздоровели от заболевания еще 12 956 россиян.
До этого индийские ученые рассказали о пользе очков во время пандемии. Они дополнительно защищают от коронавируса, передает телеканал "360".