Ученые выяснили, что беременные могут передавать антитела от COVID-19 своим детям

Антитела, защищающие от коронавируса, могут передаваться от матери к младенцу в утробе, выяснили американские ученые.

Антитела, защищающие от коронавируса, могут передаваться от матери к младенцу в утробе, выяснили американские ученые.

Полученные данные подтверждают идею о том, что вакцинация от коронавируса будущих матерей может положительно повлиять на новорожденного, отметили специалисты. Старший автор исследования доктор Явэй Дженни Янг и ее команда изучили образцы крови 88 женщин, родивших в период с марта по май прошлого года.

У всех участниц исследования были антитела к инфекции в крови. Примерно у 78% младенцев, рожденных этими женщинами, обнаружили антитела в пуповинной крови. Ученые считают, что антитела прошли через плаценту.

До этого сообщалось, что фармацевтические компании Pfizer и BioNTech начали клинические исследования препарата от коронавируса на беременных женщинах. За здоровьем будущих матерей будут наблюдать в течение семи-десяти месяцев, сообщает телеканал "360".