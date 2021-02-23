"Укрспецтехника" создала экспериментальный образец РЛС "Снов"

Первый образец новой автоматизированной радиолокационной станции "Снов" для выявления БПЛА создали на Украине.

Первый образец новой автоматизированной радиолокационной станции "Снов" для выявления БПЛА создали на Украине.

По имеющейся информации, РЛС была разработана специалистами холдинговой компании "Укрспецтехника". В настоящее время подобного оборудования на вооружении ВВС страны нет.

Заместитель главы правления холдинга Михаил Прохоренко заявил, что малогабаритный "Снов" управляется дистанционно и способен выявлять воздушные, наземные и надводные цели на расстоянии до 60 километров и высоте до шести километров.

"Она предназначена для выявления воздушных целей с малой эффективной площадью рассеивания, то есть беспилотников", — заявил он.

Потребность в подобных средствах отметили в своем докладе и представители Центрального научно-исследовательского института вооружения и военной техники ВСУ.