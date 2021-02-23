"Укрспецтехника" создала экспериментальный образец РЛС "Снов"
Первый образец новой автоматизированной радиолокационной станции "Снов" для выявления БПЛА создали на Украине.
По имеющейся информации, РЛС была разработана специалистами холдинговой компании "Укрспецтехника". В настоящее время подобного оборудования на вооружении ВВС страны нет.
Заместитель главы правления холдинга Михаил Прохоренко заявил, что малогабаритный "Снов" управляется дистанционно и способен выявлять воздушные, наземные и надводные цели на расстоянии до 60 километров и высоте до шести километров.
"Она предназначена для выявления воздушных целей с малой эффективной площадью рассеивания, то есть беспилотников", — заявил он.
Потребность в подобных средствах отметили в своем докладе и представители Центрального научно-исследовательского института вооружения и военной техники ВСУ.