10:53 23 Февраля 2021Происшествия
Мощный взрыв произошел на газопроводе в Оренбургской области
Вспышка произошла на федеральном магистральном газопроводе в Оренбургской области, сообщили региональные власти.
Вспышка произошла на федеральном магистральном газопроводе в Оренбургской области, сообщили региональные власти.
Сейчас идет активная мобилизация сил для борьбы с последствиями аварии. Сотрудники спасательных служб пытаются справиться с огнем.
Ранее стало известно, что Следственный комитет РФ начал проверку после взрыва в Ростовской области. Стоит отметить, что в результате инцидента пострадали три человека.