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10:53   23 Февраля 2021
Происшествия

Мощный взрыв произошел на газопроводе в Оренбургской области

Мощный взрыв произошел на газопроводе в Оренбургской области

Вспышка произошла на федеральном магистральном газопроводе в Оренбургской области, сообщили региональные власти.

Сейчас идет активная мобилизация сил для борьбы с последствиями аварии. Сотрудники спасательных служб пытаются справиться с огнем.

Ранее стало известно, что Следственный комитет РФ начал проверку после взрыва в Ростовской области. Стоит отметить, что в результате инцидента пострадали три человека.

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#взрыв #газопровод #оренбург

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