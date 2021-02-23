Мощный взрыв произошел на газопроводе в Оренбургской области

Вспышка произошла на федеральном магистральном газопроводе в Оренбургской области, сообщили региональные власти.

Вспышка произошла на федеральном магистральном газопроводе в Оренбургской области, сообщили региональные власти.

Сейчас идет активная мобилизация сил для борьбы с последствиями аварии. Сотрудники спасательных служб пытаются справиться с огнем.

Ранее стало известно, что Следственный комитет РФ начал проверку после взрыва в Ростовской области. Стоит отметить, что в результате инцидента пострадали три человека.