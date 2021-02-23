Американцы обвиняют власти США в фальсификации снегопадов в Техасе

Жители США распространяют в соцсетях видео, где строят теории заговора из-за аномальных холодов в Техасе.

Жители США распространяют в соцсетях видео, где строят теории заговора из-за аномальных холодов в Техасе.

Пользователи TikTok и Facebook называют снегопады и морозы искусственными. По их мнению, за природными явлениями стоят американские власти.

Соответствующие видео пользуются большой популярностью в соцсетях. На них американцы пытаются растопить снег при помощи горящей спички, зажигалки или фена. Многие пользователи жалуются, что он не тает и иногда почти горит. Комментаторы пишут о "поддельном снеге".

Пользователи TikTok обвиняют в "отправке ненастоящего снега" в Техас президента США Джо Байдена. Также к виновникам якобы фальшивки причисляют миллиардера и основателя компании Microsoft Билла Гейтса. Бизнесмен недавно выступал с намерением бороться против изменения климата.