В одном из китайских ресторанов прогремел мощный взрыв

Взрыв произошел в столице Китая. Вспышка случилась в ресторане, расположенном на Xirongxian Hutong.

Взрыв произошел в столице Китая. Вспышка случилась в ресторане, расположенном на Xirongxian Hutong.

Жуткие кадры с места событий уже появились в Telegram. На них видно, что территория вокруг ресторана оцеплена. Сотрудники спасательных служб пытаются справиться с огнем.

Уточняется, что часть здания оказалась разрушена от взрывной волны. Информации о погибших и пострадавших нет. Причина взрыва также неизвестна.