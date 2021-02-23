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10:45   23 Февраля 2021
Происшествия

В одном из китайских ресторанов прогремел мощный взрыв

В одном из китайских ресторанов прогремел мощный взрыв

Взрыв произошел в столице Китая. Вспышка случилась в ресторане, расположенном на Xirongxian Hutong.

Жуткие кадры с места событий уже появились в Telegram. На них видно, что территория вокруг ресторана оцеплена. Сотрудники спасательных служб пытаются справиться с огнем.

Уточняется, что часть здания оказалась разрушена от взрывной волны. Информации о погибших и пострадавших нет. Причина взрыва также неизвестна.

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#взрыв #китай #ресторан

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