Пожар унес жизни троих украинских военных в Донбассе

Трое военнослужащих ВСУ погибли при пожаре в Донбассе. Их тела нашли в пострадавшем от огня блиндаже.

Трое военнослужащих ВСУ погибли при пожаре в Донбассе. Их тела нашли в пострадавшем от огня блиндаже.

Представители 58-й отдельной мотопехотной бригады вооруженных сил Украины рассказали о последствиях смертельного инцидента, который произошел в одной из частей на территории Донбасса. По их словам, в зоне расположения военнослужащих ВСУ загорелся блиндаж. В результате случившегося погибли два человека, еще один украинец получил смертельные травмы и позже скончался в больнице.

На данный момент по факту гибели военнослужащих проходит доследственная проверка, пишет Regnum. На основании ее результатов будет принято соответствующее процессуальное решение.