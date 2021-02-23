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10:08   23 Февраля 2021
Политика

Дипмиссия РФ в США выразила солидарность в день траура по жертвам COVID-19

Дипмиссия РФ в США выразила солидарность в день траура по жертвам COVID-19

Российское консульство в Вашингтоне приспустило национальный флаг в знак солидарности с США, где число погибших граждан от коронавирусной инфекции превысило 500 тысяч человек.

Сообщение об этом было размещено на официальной странице дипломатического представительства в Twitter.

Стоит отметить, что президент США Джо Байден в понедельник объявил общенациональный траур по этому поводу. Мероприятие будет проходить в течение пяти дней.

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#россия #посольство #вашингтон

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