10:08 23 Февраля 2021Политика
Дипмиссия РФ в США выразила солидарность в день траура по жертвам COVID-19
Российское консульство в Вашингтоне приспустило национальный флаг в знак солидарности с США, где число погибших граждан от коронавирусной инфекции превысило 500 тысяч человек.
Российское консульство в Вашингтоне приспустило национальный флаг в знак солидарности с США, где число погибших граждан от коронавирусной инфекции превысило 500 тысяч человек.
Сообщение об этом было размещено на официальной странице дипломатического представительства в Twitter.
Стоит отметить, что президент США Джо Байден в понедельник объявил общенациональный траур по этому поводу. Мероприятие будет проходить в течение пяти дней.