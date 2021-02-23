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10:05   23 Февраля 2021
Армия

Глава Минобороны РФ поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Глава Минобороны РФ поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Министр обороны РФ Сергей Шойгу обратился к действующим российским военным и ветеранам с поздравлением по случаю Дня защитника Отечества.

Глава оборонного ведомства отметил, что праздник олицетворяет героические страницы ратной летописи России.

"Праздник по праву является всенародным и олицетворяет собой героические страницы ратной летописи нашей страны. В этот день мы чествуем всех, кто служил и служит, кто воевал за свободу и независимость Родины, преклоняем голову перед памятью тех, кто не вернулся с полей сражений. Особых слов благодарности и уважения заслуживают ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, поколение победителей, спасших страну и мир от нацизма", — говорится в поздравительном приказе министра.

Он добавил, что подвиг ветеранов всегда будет примером мужества для нынешнего поколения, а действующие российские военные постоянно совершенствуют свои навыки, осваивают новую технику и решают многочисленные задачи по укреплению обороны страны.

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#шойгу #23 февраля #день защитника отечества

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