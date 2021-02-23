ВСУ обстреляли западные окраины Донецка из минометов

ВСУ открыли огонь из минометов по западной окраине Донецка, сообщают в представительстве ДНР в СЦКК.

ВСУ открыли огонь из минометов по западной окраине Донецка, сообщают в представительстве ДНР в СЦКК.

Украинская армия подвергла обстрелу из минометов поселок Старомихайловка, расположенный на западной окраине Донецка.

"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Красногоровка — Старомихайловка, выпущено четыре мины калибром 82 миллиметра, также применялся крупнокалиберный пулемет", — говорится в официальном сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Напомним, с 27 июля 2020 года в Донбассе вступил в действие дополнительный комплекс мер по обеспечению перемирия. Приказы командования на запрет ведения огня должны действовать до полного урегулирования конфликта.