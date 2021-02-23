Facebook снимет ограничения с новостей в Австралии

Социальная сеть Facebook отменит ограничения новостной информации в Австралии. Власти решили уступить платформе.

Социальная сеть Facebook отменит ограничения новостной информации в Австралии. Власти решили уступить платформе.

Главный казначей Австралии Джош Фрайденберг подтвердил, что Facebook восстановит работу на территории страны в полном объеме. Администрация соцсети и власти достигли такой договоренности. Правительство намерено внести поправки в Кодекс о ведении переговоров между МИ и цифровыми платформами, говорится в заявлении Фрайденберга.

Парламент Австралии готовится принять соответствующий закон. Проект документа проходит финансовую экспертизу в Минфине.