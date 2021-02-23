Грузинский спецназ задержал председателя партии Саакашвили

Правоохранители применили слезоточивый газ в офисе грузинской оппозиционной фракции "Единое национальное движение" и задержали ее главу Нику Мелию.

Правоохранители применили слезоточивый газ в офисе грузинской оппозиционной фракции "Единое национальное движение" и задержали ее главу Нику Мелию.

Скорая помощь и патрульная полиция дежурят рядом с помещением партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Спецназ ворвался в кабинет, где находился председатель фракции. Правоохранители воспользовались перцовым газом, передает Sputnik Грузия.

Ника Мелия назвал операцию по своему задержанию "концом режима Иванишвили". Глава партии утверждает, что Россия якобы несет ответственность за происходящее в Грузии. Оппозиционер назвал штурм полиции "началом большой победы".