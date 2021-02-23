Российский консул обвинил Вашингтон во вмешательстве в религиозные дела в Крыму

Конгрессмены США пытаются влиять на религиозную ситуацию в Крыму в геополитических целях, заявили в дипломатическом представительстве РФ в США.

Конгрессмены США пытаются влиять на религиозную ситуацию в Крыму в геополитических целях, заявили в дипломатическом представительстве РФ в США.

Согласно тексту сообщения, американцы продолжают вмешиваться в религиозные дела не только в Крыму, но и на Украине.

"Они снова пытаются навязать логику экстерриториального применения национального законодательства. Неприемлемо пользоваться чувствами и верой миллионов людей в геополитических целях", — заявили дипломаты.

В качестве увесистого аргумента в подтверждение своих слов, сотрудники посольства прикрепили ссылку на внесенный в конце января текущего года в Палату представителей Конгресса США законопроект. Стоит отметить, что эту инициативу поддержали обе партии. По мнению американских конгрессменов, Россия грубо "нарушает свободу вероисповедания на Украине".