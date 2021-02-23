Минтруд может скорректировать расчет стажа для досрочного выхода на пенсию

Предложение включить в перечень дающих право на выход на досрочную пенсию некоторые периоды обучения озвучили в Минтруде РФ.

Предложение включить в перечень дающих право на выход на досрочную пенсию некоторые периоды обучения озвучили в Минтруде РФ.

Речь идет о периоде профессионального обучения и дополнительного профессионального образования сотрудников. На данный момент при расчете стажа период обучения не включатся. Работники стали чаще обращаться в суд с просьбой добавить данные периоды в общий стаж, необходимый для выхода на пенсию раньше срока, сообщает "Российская газета".

Во время дополнительного образования сотрудники не приходят на работу, но за ними сохраняется зарплата, и работодатели продолжают делать отчисления в систему пенсионного страхования. Досрочный выход на пенсию полагается работникам вредных и опасных производств, например, шахтерам и спасателям.