Украинский школьник поругался с военным из-за русского языка

Школьник из украинского Днепра устроил скандал с военным из-за того, что тот говорил на русском языке. Об этом написал в Facebook отец учащегося.

Школьник из украинского Днепра устроил скандал с военным из-за того, что тот говорил на русском языке. Об этом написал в Facebook отец учащегося.

В Днепре, на уроке патриотического воспитания, проводили занятие представители семи высших учебных заведений Вооруженных сил Украины. Во время мероприятия военные начали агитировать юношей и девушек поступать в вузы, которые они представляли, говорится в записи Facebook одного из родителей учащегося

Первым выступал военнослужащий, приехавший из Львова, плохо разговаривал на украинском языке.

"Следующий военный из Киева говорит: если вы не против, то я перейду на русский", – пишет мужчина.

Вместе с тем сын Пономаренко возразил, ссылаясь на спорный закон о языке. В свою очередь военный скривился и продолжил на "очень плохом, но все же украинском", указано в сообщении.

Далее, юноша сорвал выступление военного из Харькова и Днепра, которые тоже говорили на русском языке. После этого между школьником и военными началась словесная перепалка. Юношу не устраивал тот факт, что военные не хотели разговаривать на украинском языке, и, по некоторым сведениям, начал угрожать представителю военкомата физической расправой. В конечном итоге скандальный парень обвинил военных в том, что они не любят украинский язык и свою страну.