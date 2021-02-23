Обнародован список из пяти бюджетных кроссоверов для российского рынка в 2021

Автоэксперты озвучили пять новых и недорогих кроссоверов, которые появятся в России в 2021-2022 годах.

Автоэксперты озвучили пять новых и недорогих кроссоверов, которые появятся в России в 2021-2022 годах.

Открывает рейтинг уже появившийся на российском рынке Renault Duster второго поколения. Автомобиль уже доступен для покупки в четырех комплектациях, минимальная цена составляет 945 тысяч рублей.

Следующую ступень занимает Hyundai Creta второго поколения. Российская версия кроссовера будет отличаться от моделей, которые предназначены для экспорта в Индию и Китай. По слухам, конструкторы прибавили габаритов модели и кардинально изменили дизайн.

Ожидаемой новинкой станет Mitsubishi Outlander. Новая модель обладает улучшенной платформой, обновленным дизайном и расширенным оснащением. Nissan Qashqai, также вскоре должен появиться на российском рынке. Машине вышла с конвейера с обновленным дизайном салона, а вместо привычного рычага КПП — современный джойстик.

Замыкает рейтинг Geely Atlas Pro, набравшая большую популярность в России. она отличается увеличенными габаритами и приятной ценой.