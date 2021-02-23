Полиция Грузии применила перцовый газ в офисе партии Саакашвили

Грузинские правоохранители в рамках операции по задержанию оппозиционера Ника Мелии пустили перцовый газ в здание офиса партии "Единое национальное движение".

Грузинские правоохранители в рамках операции по задержанию оппозиционера Ника Мелии пустили перцовый газ в здание офиса партии "Единое национальное движение".

Глава партии, основанной в свое время бывшим президентом республики Михаилом Саакашвили, арестован. Информацию об этом передает местное ТВ.

Решение об аресте депутата ранее принял Тбилисский городской суд. Мелию подозревают по делу о беспорядках в 2019 году. В связи с растущим волнением внутри населения американское посольство в грузинской столице обратилось к властям с призывом предотвратить возможное насилие и найти мирный способ разрешить конфликт.