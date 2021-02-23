Вильфанд сообщил о начале "кровавых дождей" в Европе

Юго-запад Европы накроют красные дожди, причиной которых является перенос воздушных масс из пустыни Сахары, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Юго-запад Европы накроют красные дожди, причиной которых является перенос воздушных масс из пустыни Сахары, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Уникальное метеорологическое явление жители европейских стран смогут наблюдать уже сегодня. Больше остальных под "кровавый дождь" попадет Испания, юг Франции и Средиземноморское побережье, сообщил Вильфанд в интервью ТАСС. По его словам, событие продлится примерно до вечера 24 февраля.

Недавно в Гидрометцентре РФ спрогнозировали учащение снегопадов в зимний период времени. Это, по словам Вильфанда, происходит из-за перемены климата.