7:29 23 Февраля 2021Армия
Украина намерена провести военные учения у границ Крыма
Военные учения украинских десантников недалеко от крымского полуострова пройдут в марте. Об этом заявил командующий Объединенными силами украинской армии Сергей Наев.
Военные учения украинских десантников недалеко от крымского полуострова пройдут в марте. Об этом заявил командующий Объединенными силами украинской армии Сергей Наев.
Он рассказал, что целью тренировочных мероприятий является совершенствование навыков по своевременному реагированию на военную опасность с воздуха и морского побережья. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) проведут занятия по нахождению и уничтожению с воздуха вражеских десантных войск. В свою очередь, резервы будут отрабатывать противодействие высадке предполагаемого врага с кораблей на сушу, заявил Наев.
Недавно в Минобороны РФ сообщили, что на крымском полигоне Опук пройдет масштабное военное учение. В нем будут принимать участие Воздушно-десантные войска (ВДВ).