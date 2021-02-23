Украина намерена провести военные учения у границ Крыма

Военные учения украинских десантников недалеко от крымского полуострова пройдут в марте. Об этом заявил командующий Объединенными силами украинской армии Сергей Наев.

Военные учения украинских десантников недалеко от крымского полуострова пройдут в марте. Об этом заявил командующий Объединенными силами украинской армии Сергей Наев.

Он рассказал, что целью тренировочных мероприятий является совершенствование навыков по своевременному реагированию на военную опасность с воздуха и морского побережья. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) проведут занятия по нахождению и уничтожению с воздуха вражеских десантных войск. В свою очередь, резервы будут отрабатывать противодействие высадке предполагаемого врага с кораблей на сушу, заявил Наев.

Недавно в Минобороны РФ сообщили, что на крымском полигоне Опук пройдет масштабное военное учение. В нем будут принимать участие Воздушно-десантные войска (ВДВ).