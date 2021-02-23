Жителям Москвы пообещали холодную погоду в марте

Погода на протяжении всего марта в Москве будет отличаться низкими температурами. Такой прогноз озвучил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Погода на протяжении всего марта в Москве будет отличаться низкими температурами. Такой прогноз озвучил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Последние дни февраля станут теплыми для москвичей. Всего за несколько дней в столице прогнозируется выпадение четверти нормы осадков. Однако уже в начале марта в регион вернется холодная погода, передает радиостанция "Вечерняя Москва".

Ночью столбик термометра будет опускаться до трех–восьми градусов ниже нуля, а днем подниматься до минус одного–шести градусов. Ветер ожидается северо-западного направления скоростью четыре–девять метров в секунду. Кратковременными осадки в виде снега будут постоянными.