Флагману ВМС Украины пророчат списание

Флагман ВМС Украины фрегат "Гетман Сагайдачный" стал недееспособным. В будущем его ждет либо списание, либо модернизация, рассказал украинский военный эксперт Тарас Чмут.

Флагман ВМС Украины фрегат "Гетман Сагайдачный" стал недееспособным. В будущем его ждет либо списание, либо модернизация, рассказал украинский военный эксперт Тарас Чмут.

Некогда славный боевой корабль за почти 30 лет службы ни разу не модернизировали, лишь точечно и несистемно ремонтировали. Теперь "Гетман Сагайдачный" редко выходит в море, заметил Чмут.

Эксперт считает, что в будущем фрегат ждет списание, если подход к обслуживанию корабля не изменится. Но также возможны и варианты частичной и глубокой модернизации. Последнюю эксперт считает самым верным решением, но при замене ключевых систем и вооружений на ремонт уйдет неизвестное количество денег и времени.