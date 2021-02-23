Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
6:50   23 Февраля 2021
Армия

Флагману ВМС Украины пророчат списание

Флагману ВМС Украины пророчат списание

Флагман ВМС Украины фрегат "Гетман Сагайдачный" стал недееспособным. В будущем его ждет либо списание, либо модернизация, рассказал украинский военный эксперт Тарас Чмут.

Некогда славный боевой корабль за почти 30 лет службы ни разу не модернизировали, лишь точечно и несистемно ремонтировали. Теперь "Гетман Сагайдачный" редко выходит в море, заметил Чмут.

Эксперт считает, что в будущем фрегат ждет списание, если подход к обслуживанию корабля не изменится. Но также возможны и варианты частичной и глубокой модернизации. Последнюю эксперт считает самым верным решением, но при замене ключевых систем и вооружений на ремонт уйдет неизвестное количество денег и времени.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#вмс украины #Тарас Чмут #Фрегат "Гетман Сагайдачный"

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров