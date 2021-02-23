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6:15   23 Февраля 2021
Политика

Посольство России скорбит по умершим из-за коронавируса в США

Посольство России скорбит по умершим из-за коронавируса в США

Российское дипведомство в Вашингтоне в знак солидарности США приспустило флаг на здании посольства. Дипломаты присоединились к трауру по умершим из-за коронавируса людям.

Посольство Российской Федерации в Вашингтоне приспустило флаг в знак скорби по умершим пациентам от последствий коронавируса. Соответствующая запись с фотографией комплекса диппредставительства опубликована в Twitter ведомства.

По данным американского Университета Джона Хопкинса, число жертв пандемии коронавируса в США превысило 500 тысяч. Всего в стране заражено 28 186 824 человека. В стране объявлен пятидневный траур.

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#россия #сша #траур #коронавирус

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