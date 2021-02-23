Власти Чехии ужесточили карантин обязательным ношением сразу двух масок

Граждане должны будут носить одновременно две медицинские маски либо респираторы типа FFP2 в соответствии с новым постановлением правительства Чехии.

Граждане должны будут носить одновременно две медицинские маски либо респираторы типа FFP2 в соответствии с новым постановлением правительства Чехии.

С помощью таких мер Чехия надеется остановить распространение нового штамма коронавируса на территории страны. Требование распространяется на все общественные места, пишет Expats.cz.

Постановление вступит в силу с 25 февраля. Вместо использования двойной маски разрешается носить респиратор либо наномаску, уточнил министр здравоохранения Чехии Ян Блатны. Однако вопрос компенсации затрат на средства индивидуальной защиты для малоимущих власти Чехии пока не рассматривали.