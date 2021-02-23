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5:48   23 Февраля 2021
Общество

Власти Чехии ужесточили карантин обязательным ношением сразу двух масок

Власти Чехии ужесточили карантин обязательным ношением сразу двух масок

Граждане должны будут носить одновременно две медицинские маски либо респираторы типа FFP2 в соответствии с новым постановлением правительства Чехии.

С помощью таких мер Чехия надеется остановить распространение нового штамма коронавируса на территории страны. Требование распространяется на все общественные места, пишет Expats.cz.

Постановление вступит в силу с 25 февраля. Вместо использования двойной маски разрешается носить респиратор либо наномаску, уточнил министр здравоохранения Чехии Ян Блатны. Однако вопрос компенсации затрат на средства индивидуальной защиты для малоимущих власти Чехии пока не рассматривали.

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#чехия #маска #коронавирус #респиратор

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