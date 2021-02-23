США назвали остановку Nord Stream 2 исключительно вопросом геополитики

Блокировка строительства "Северного потока — 2" является для США исключительно вопросом геополитики, признался глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

Блокировка строительства "Северного потока — 2" является для США исключительно вопросом геополитики, признался глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

Отвечая на вопрос о причинах стремления Вашингтона остановить проект, Прайс заявил об опасениях правительства за безопасность ряда европейских союзников и партнеров. По его словам, введение газопровода в эксплуатацию даст России дополнительный инструмент политического давления.

"Мы говорим в плане геополитики. Мы обеспокоены тем влиянием, которое он ("Северный поток — 2". — Прим. ред.) обеспечит России, тем рычагом влияния..., который он предоставит РФ", — отреагировал представитель Госдепа.

В рамках кампании по противостоянию "Северному потоку — 2" американские власти приняли решение о введении новых санкций против проекта. На этот раз в поле зрения законодателей попали причастные к строительству судно "Фортуна" и компания "КВТ-Рус". Участников включили уже во второй санкционный список.