Банкир Тосунян объяснил отказ от использования металлических монет в РФ

Россияне активно начинают пользоваться карточками, а не наличными. Поэтому железные монеты в скором будущем могут выйти из оборота. Об этом рассказал банкир Гарегин Тосунян.

Россияне активно начинают пользоваться карточками, а не наличными. Поэтому железные монеты в скором будущем могут выйти из оборота. Об этом рассказал банкир Гарегин Тосунян.

Объем выпуска бумажных и железных денег начнет постепенно сокращаться. Копейки практически уже не встречаются, а рубли еще остаются в ходу. За их существование пока не стоит переживать, уверен Тосунян.

"Совсем выйдут из оборота они, конечно, не скоро. Диапазон значительного вымывания из оборота будет не меньше чем пять-десять лет", — цитирует слова банкира радио Sputnik.

Скопившуюся мелочь можно хранить не в кошельке, а в баночке. Спустя время монетами могут заинтересоваться нумизматы. Еще один способ избавиться от них — обменять в банке на купюры или зачислить на свой счет. Некоторые аппараты в магазинах тоже принимают "железные" рубли для пополнения карты или телефонного счета, напомнил эксперт.