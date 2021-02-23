Представители СБУ объяснили причину введения санкций против "Спортмастера"

Представители Службы безопасности Украины (СБУ) назвали причины введения санкций против сети магазинов "Спортмастер". Оказалось, что компания "провинилась" работой в Крыму.

Представители Службы безопасности Украины (СБУ) назвали причины введения санкций против сети магазинов "Спортмастер". Оказалось, что компания "провинилась" работой в Крыму.

Власти Украины ввели санкции против сети магазинов "Спортмастер". Активы компании заморозили на три года, закрыли транзит товаров, ввели запрет на осуществление торговых операций, а также правительство страны сняло с себя все финансовые обязательства.

Причиной, по которой против компании ввели финансовые ограничения, стала работа магазинов "Спортмастер" в Крыму, отмечено в сообщении Службы безопасности Украины. Деятельность сети назвали "противоправной".

Ранее компания отреагировала на включение себя в санкционный список. "Спортмастер Украина" считает решение Киева необоснованным, а магазины все равно будут работать с соблюдением всех норм международного и национального законодательства.