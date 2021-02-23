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4:28   23 Февраля 2021
Политика

Представители СБУ объяснили причину введения санкций против "Спортмастера"

Представители СБУ объяснили причину введения санкций против "Спортмастера"

Представители Службы безопасности Украины (СБУ) назвали причины введения санкций против сети магазинов "Спортмастер". Оказалось, что компания "провинилась" работой в Крыму.

Власти Украины ввели санкции против сети магазинов "Спортмастер". Активы компании заморозили на три года, закрыли транзит товаров, ввели запрет на осуществление торговых операций, а также правительство страны сняло с себя все финансовые обязательства.

Причиной, по которой против компании ввели финансовые ограничения, стала работа магазинов "Спортмастер" в Крыму, отмечено в сообщении Службы безопасности Украины. Деятельность сети назвали "противоправной".

Ранее компания отреагировала на включение себя в санкционный список. "Спортмастер Украина" считает решение Киева необоснованным, а магазины все равно будут работать с соблюдением всех норм международного и национального законодательства.

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