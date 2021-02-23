Более полумиллиона человек в США скончались от коронавируса

США лидируют по количеству летальных исходов от коронавируса. В стране скончался 500 071 человек, согласно данным Университета Джонса Хопкинса.

США лидируют по количеству летальных исходов от коронавируса. В стране скончался 500 071 человек, согласно данным Университета Джонса Хопкинса.

Информацию специалисты анализируют из правительственных, открытых источников и СМИ. По состоянию на 23 февраля в США COVID-19 заболели более 28 миллионов человек.

Издание The New York Times посчитало, что пандемия унесла больше жизней американцев, чем боевые действия во время Вьетнамской войны, Первой и Второй мировых войн. Министерство по делам ветеранов располагает данными о порядка 392 тысячах погибших в результате трех этих конфликтов.