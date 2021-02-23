Стали известны неочевидные симптомы рака на ранней стадии

Люди часто игнорируют распространенные признаки онкологического заболевания. Однако некоторые симптомы могут помочь распознать рак и вовремя обратиться к врачу.

Люди часто игнорируют распространенные признаки онкологического заболевания. Однако некоторые симптомы могут помочь распознать рак и вовремя обратиться к врачу.

Ряд симптомов не будет вызывать недомогание, но несмотря на это лучше проконсультироваться с врачом, рассказал Express. Так, например, трудности с глотанием могут свидетельствовать о раке пищевода, а отвисшие веки о возникновении опухоли в легких.

Кроме того, о возникающей опухоли в гортани может говорить охриплость. За медицинской помощью стоит обратиться и в случае непроходящего вздутия живота, так как это является признаком рака яичников. Также следует обратить внимание на цвет мочи. Изменение цвета может указывать на рак почек, мочевого пузыря или простаты.