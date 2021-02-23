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3:31   23 Февраля 2021
Общество

Стали известны неочевидные симптомы рака на ранней стадии

Стали известны неочевидные симптомы рака на ранней стадии

Люди часто игнорируют распространенные признаки онкологического заболевания. Однако некоторые симптомы могут помочь распознать рак и вовремя обратиться к врачу.

Ряд симптомов не будет вызывать недомогание, но несмотря на это лучше проконсультироваться с врачом, рассказал Express. Так, например, трудности с глотанием могут свидетельствовать о раке пищевода, а отвисшие веки о возникновении опухоли в легких.

Кроме того, о возникающей опухоли в гортани может говорить охриплость. За медицинской помощью стоит обратиться и в случае непроходящего вздутия живота, так как это является признаком рака яичников. Также следует обратить внимание на цвет мочи. Изменение цвета может указывать на рак почек, мочевого пузыря или простаты.

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#рак #онкология #симптомы

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