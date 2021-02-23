Аналитики назвали самые популярные направления путешествий по России

Рейсы Москва — Сочи, Москва — Санкт-Петербург и Москва — Симферополь стали самыми популярными у россиян. Об этом рассказали аналитики сервиса бронирования билетов Туту.ру.

Рейсы Москва — Сочи, Москва — Санкт-Петербург и Москва — Симферополь стали самыми популярными у россиян. Об этом рассказали аналитики сервиса бронирования билетов Туту.ру.

Аналитический отдел сервиса бронирования билетов Туту.ру рассказал, что в 2021 году россияне чаще всего будут летать из Москвы в Сочи, Санкт-Петербург и Симферополь. В топ-10 самых востребованных направлений вошли Краснодар, Минеральные Воды, Екатеринбург, Махачкала, Ростов-на-Дону, Калининград и Уфа.

По информации специалистов сервиса, средняя стоимость одностороннего авиаперелета в России в январе 2021 оказалась на 11 процентов меньше, чем год назад.

Большинство граждан России (27 процентов) планирует провести свой отпуск отпуск дома, на даче или в деревне у родных. Остальные собираются поехать в Крым или Краснодарский край.