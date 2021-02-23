Гидрометцентр спрогнозировал время прихода оттепели в европейскую часть РФ

Повышение температуры ожидается в Москве и ряде других регионов европейской части России. Предположительно, оттепель продлится до конца февраля.

Повышение температуры ожидается в Москве и ряде других регионов европейской части России. Предположительно, оттепель продлится до конца февраля.

Столбик термометра поднимется на шесть-восемь градусов выше нормы, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в западной части европейской территории страны произойдет резкое изменение температуры. Днем показатели вырастут до двух-четырех градусов тепла, а температура ночью составит около восьми-десяти градусов мороза. В остальных регионах потепления не предвидится.

Такой температурный режим будет сохранятся в течение месяца, сопровождаясь дождями и сильным ветром. С 24 по 26 февраля в столице выпадет четверть месячной нормы осадков, заключил синоптик.