Трамп называет "охотой на ведьм" вердикт о его налоговых декларациях

Вердикт суда по делу о налоговых декларациях 45-го президента США Дональда Трампа является "охотой на ведьм". Такое мнение высказал сам бывший глава Белого дома.

Вердикт суда по делу о налоговых декларациях 45-го президента США Дональда Трампа является "охотой на ведьм". Такое мнение высказал сам бывший глава Белого дома.

Экс-президент уверен, что его политические соперники гонятся за налоговыми декларациями, чтобы найти в них хоть какие-то дискредитирующие материалы в отношении Трампа. Верховный суд, по мнению 45-го президента США, не должен был принимать такое решение, но вынесенный вердикт говорит, что суд подвержен влиянию оппонентов бывшего главы Белого дома. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовал офис Дональда Трампа

По словам политика, несмотря на всяческое давление, он продолжит свою борьбу с демократами, как и в предыдущие пять лет.

Окружной прокурор Нью-Йорка Сайрус Вэнс с 2019 года добивался передачи налоговой документации Трампа. В понедельник решением Верховного суда США декларации экс-президента передали в прокуратуру.