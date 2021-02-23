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1:03   23 Февраля 2021
Общество

Члены экипажа МКС поздравили россиян с Днем защитника Отечества

Члены экипажа МКС поздравили россиян с Днем защитника Отечества

Космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков записали видеообращение с борта МКС в честь 23 февраля. Поздравление было опубликовано на сайте Роскосмоса.

Космонавты поздравили с Днем защитника Отечества граждан, которые имеют отношение к воинской службе, планируют обучаться военному делу и будут принимать присягу. Рыжиков пожелал россиянам мирного неба над головой, а также счастья, здоровья и уверенности в будущем.

"Обнимаем и жмем вам всем руки, друзья", — добавил Кудь-Сверчков.

Несмотря на праздник российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) продолжат свою работу. Перед космонавтами стоит задача в виде обслуживания станции и тестирования системы ретрансляции "Луч".

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#мкс #космонавты #рыжиков #23 февраля

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