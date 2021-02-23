Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Особое внимание президент России Владимир Путин в поздравительной речи, приуроченной ко Дню защитника Отечества, уделил военнослужащим и ветеранам.

Особое внимание президент России Владимир Путин в поздравительной речи, приуроченной ко Дню защитника Отечества, уделил военнослужащим и ветеранам.

Глава государства подчеркнул, что история страны насыщена примерами яркого проявления героизма предков. По словам президента, именно благодаря таким славным историям появляется новое поколение людей, преданных своему Отечеству.

"Самые теплые слова благодарности ветеранам — великому поколению, научившему нас, их потомков, побеждать и не сдаваться", — заявил Путин.

Президент не забыл и о военнослужащих, которые сегодня защищают страну от внешних и внутренних угроз. Он подчеркнул особую роль военнослужащих в жизни России, которые день и ночь несут свой долг во имя спокойного неба над головами жителей страны. По мнению главы государства, исправно следовать долгу и призванию, не сворачивая с пути, — очень трудная задача.