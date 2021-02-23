Напуганные погодой американцы поверили в искусственное происхождение снега

Жители США стали выдвигать разные теории, связанные с непогодой. Многие выкладывают видеоролики, указывающие на искусственное происхождение снега.

Жители США стали выдвигать разные теории, связанные с непогодой. Многие выкладывают видеоролики, указывающие на искусственное происхождение снега.

Мощный снегопад прошелся по нескольким штатам страны. В Техасе выпало достаточно осадков, чтобы все предприятия вышли из строя, а граждане остались без электричества. Такая непогода породила множество теорий, включая заговор. Некоторые уверены, что за происходящим стоит правительство и Билл Гейтс.

Другие американцы уверяют, что снег при поджигании не тает, а искрится. Одна из женщин решила растопить снежный комок пламенем свечки, но на нем остался черный след. Пользователи социальных сетей уверены, раз им не удается превратить снег в воду, значит в нем содержатся частички металла.