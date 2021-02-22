Boeing призвала временно прекратить эксплуатацию серии 777

Американская компания Boeing в рамках обращения ко всем авиакомпаниям призывала их на время отказаться от использования серии самолетов 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000-112.

Американская компания Boeing в рамках обращения ко всем авиакомпаниям призывала их на время отказаться от использования серии самолетов 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000-112.

Рекомендация последовала после инцидента с возгоранием двигателя рейса 328 United Airlines в США. В результате неисправности в работе воздушного судна на жилые районы американского Денвера упали массивные фрагменты лайнера. Жертв и пострадавших чудом удалось избежать.

"Мы рекомендовали приостановить эксплуатацию 69 находящихся в эксплуатации и 59 находящихся на хранении самолетов 777", — заявили в компании.

Приостановить полеты необходимо до оглашения результатов расследования Национального совета по безопасности на транспорте. Также до принятия решения о возобновлении эксплуатации нужно дождаться пока Федеральное управление гражданской авиации США определит соответствующий протокол проверки.