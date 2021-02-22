Число зараженных коронавирусом в мире превысило 111,1 млн человек

Более 338 тысяч новых случаев заболевания COVID-19 выявлено в мире за последние сутки. Общее число зараженных коронавирусом перевалило за отметку в 111,1 млн человек.

Более 338 тысяч новых случаев заболевания COVID-19 выявлено в мире за последние сутки. Общее число зараженных коронавирусом перевалило за отметку в 111,1 млн человек.

Соответствующую статистику приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на своем официальном сайте. На сегодняшний день в мире зарегистрировано 111 102 016 случаев заражения коронавирусом, 2 462 911 человека скончались. За последние сутки количество смертей пациентов с COVID-19 увеличилось на 7,5 тысячи.

Большинство случаев заболевания за сутки выявлено в Северной и Южной Америке — 169 352. Следом идут Европа — 102 325 случаев и Юго-Восточная Азия — 27 040 заболевших.

Лидером по количеству заражений за все время являются США — 27 773 047. Далее идут Индия — 11 005 850, Бразилия — 10 139 148 и Россия — 4 177 330.