"Фортуна" попала под санкции США из-за строительства "Северного потока — 2"

США ввели новые санкции против участника строительства "Северного потока — 2" судна-трубоукладчика "Фортуна" и его владельца "КВТ-Рус". Об этом пишет РИА Новости.

США ввели новые санкции против участника строительства "Северного потока — 2" судна-трубоукладчика "Фортуна" и его владельца "КВТ-Рус". Об этом пишет РИА Новости.

Трубоукладчик попал под ограничение по закону "О противодействии противникам Америки через санкции" 19 января. С этого момента "Фортуна" находится под санкциями по американскому закону "О защите европейской энергетической безопасности", передает РИА Новости со ссылкой на заявление Минфина США.

Приостановка реализации "Северного потока — 2" началась в декабре 2019 года в связи с введенными санкциями со стороны американского правительства против подрядчиков газопровода. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что строительство "СП-2" завершится на несколько месяцев позже, чем планировалось. Проект будет достраиваться только российскими силами.