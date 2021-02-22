Московский онколог Тиганова назвала признаки рака у детей

Каждодневная усталость, беспричинные боли и перемена цвета кожи могут указывать на наличие у ребенка опухоли. Детский онколог Ольга Тиганова призвала родителей быть бдительными.

Каждодневная усталость, беспричинные боли и перемена цвета кожи могут указывать на наличие у ребенка опухоли. Детский онколог Ольга Тиганова призвала родителей быть бдительными.

Специалист рассказала о длительном астеническом синдроме. Его можно поверхностно заметить, если маленький ребенок приходит из детского сада или со школы, плохо ужинает, а потом и вовсе намерен лечь спать, заметила Тиганова в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Особенно это касается детей старших классов, старшей школы, где очень большая нагрузка сейчас. Списывать длительную астению на большую загруженность — это тоже не всегда правильно, потому что здесь надо посмотреть на ребенка: побледнел ли он, насколько цвет кожи соответствует норме. Когда к нам поступают дети с низким уровнем гемоглобина и интоксикацией, цвет кожи у них приобретает землисто-серый оттенок", — сказала Тиганова.

Со слов врача, повышенная температура тоже может служить тревожным сигналом. Она может держаться в течение долгого времени, но признаки острых респираторных заболеваний при этом не проявляются.