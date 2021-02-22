Премьер-министр Джонсон назвал срок снятия ограничений в Великобритании

Снятие ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, начнется 8 марта в Великобритании. Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

Снятие ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, начнется 8 марта в Великобритании. Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

Все ограничения планируют снять к 21 июня. Через две недели, начиная с 22 февраля, школьники и студенты могут вернуться в образовательные учреждения. Жителям Великобритании разрешат видеться с одним человеком, с которым вместе не живут. Сейчас такие встречи разрешены, но допустимым поводом для встреч считают занятия спортом.

С 29 марта британцам разрешат гулять компаниями до шести человек, проводить групповые занятия спортом на улице, откроют теннисные корты, поля для гольфа, спортивные площадки. До указанной даты требование не выходить из дома без надобности сохраняется, передает ТАСС.