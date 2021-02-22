Байден объявил траур в память о 500 тысячах жертв COVID-19 в США

Соблюдение траура в память о 500 тысячах жертв коронавируса в Соединенных Штатах Америки продлится пять дней. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Соблюдение траура в память о 500 тысячах жертв коронавируса в Соединенных Штатах Америки продлится пять дней. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Количество американцев, умерших от коронавирусной инфекции, достигло 500 тысяч человек, передает РИА Новости. Президент США Джо Байден решил почтить память жертв COVID-19.

Американские СМИ винят в росте числа случаев инфицирования главу государства. Только за первые десять дней его президентства в стране умерло 40 тысяч граждан. Кроме того, Демократическая партия США перестала говорить о переполненных больницах и большом количестве зараженных после победы на выборах.