Полиция Сыктывкара задержала педофила, развратившего школьницу

Правоохранители Коми поймали 51-летнего мужчину, который напал на девочку и совершил в ее отношении развратные действия.

Правоохранители Коми поймали 51-летнего мужчину, который напал на девочку и совершил в ее отношении развратные действия.

Виновником события оказался местный житель, который ранее не имел проблем с законом. Он уже дал признательные показания, сообщает пресс-служба МВД по региону. Личность извращенца удалось установить благодаря системе камер видеонаблюдения "Безопасный город".

По предварительные версии, злоумышленник приставал к несовершеннолетней в Мичуринском парке, а после сбежал. Вскоре правоохранители возбудили по факту произошедшего уголовное дело по ст. 135 УК РФ "Развратные действия". Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы.