"Удар новостной плетью": Садальский прокомментировал сообщения о смерти Градовой

Актер Станислав Садальский отреагировал на сообщения о смерти коллеги Екатерины Градовой, которая прославилась ролью радистки Кэт в "Семнадцати мгновениях весны".

Актер Станислав Садальский отреагировал на сообщения о смерти коллеги Екатерины Градовой, которая прославилась ролью радистки Кэт в "Семнадцати мгновениях весны".

Екатерина Градова скончалась на 75-м году жизни. Ее похоронят 24 февраля на Троекуровском кладбище в Москве. Коллеги и друзья артистки скорбят по ней. Стас Садальский опубликовал в своем Instagram несколько кадров из фильмов со звездой и принес свои соболезнования дочери Градовой Марии.

"Какое печальное начало года у нас, что ни день, то удар новостной плетью. Сегодня не стало Екатерины Градовой. И сказать нечего, кроме слов поддержки Маше", - написал он.

Садальский отметил, что Градова снималась мало и очень недолго, но каждая ее роль была выдающейся. Особенно он отметил фильм "Место встречи изменить нельзя", где актриса снялась вместе с музыкантом Владимиром Высоцким, артистом Владимиром Конкиным и Евгением Евстегнеевым. Садальский назвал дуэт гражданки Волокушиной и Ручечника бриллиантом картины.