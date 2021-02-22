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20:59   22 Февраля 2021
Политика

Новое правительство во главе с Гарибашвили приступит к работе в Грузии

Новое правительство во главе с Гарибашвили приступит к работе в Грузии

Грузинский парламент 22 февраля утвердил состав нового правительства, которое возглавил бывший министр обороны Ираклий Гарибашвили.

Представители парламента Грузии в ходе голосования утвердили состав нового правительства страны. Ираклий Гарибашвили, занимавший должность министра обороны, стал премьер-министром государства. Эту должность он уже занимал в 2013–2015 годах, внеся минимальные изменения в состав своего второго кабмина.

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#правительство #грузия #Гарибашвили

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