Новое правительство во главе с Гарибашвили приступит к работе в Грузии

Грузинский парламент 22 февраля утвердил состав нового правительства, которое возглавил бывший министр обороны Ираклий Гарибашвили.

Грузинский парламент 22 февраля утвердил состав нового правительства, которое возглавил бывший министр обороны Ираклий Гарибашвили.

Представители парламента Грузии в ходе голосования утвердили состав нового правительства страны. Ираклий Гарибашвили, занимавший должность министра обороны, стал премьер-министром государства. Эту должность он уже занимал в 2013–2015 годах, внеся минимальные изменения в состав своего второго кабмина.