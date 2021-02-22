Япония готовится запустить четыре спутника с российского космодрома Байконур

Подготовка к запуску четырех спутников японской компании Axelspace началась на космодроме Байконур. Об этом сообщает российская компания "Главкосмос Пусковые Услуги".

Подготовка к запуску четырех спутников японской компании Axelspace началась на космодроме Байконур. Об этом сообщает российская компания "Главкосмос Пусковые Услуги".

По имеющейся информации, команда компании Axelspace провела проверки программного обеспечения на четырех космических аппаратах GRUS: GRUS-1 B, C, D, E. Также были заряжены бортовые батареи, проверены двигательные установки и топливные емкости.

"На сегодняшний день все четыре аппарата готовы к интеграции с разгонным блоком", — заявили в российской компании.

Отметим, что компания "Главкосмос Пусковые Услуги" была создана по решению Роскосмоса и имеет право заключать коммерческие контракты на запуск космических аппаратов с использованием ракет-носителей "Союз-2" с российских космодромов.