Ивановские следователи начали проверку по факту смерти на пожаре двухлетнего ребенка

Сотрудники СК выясняют все детали трагедии в ивановском городе Шуя, где во время возгорания в деревянном доме погиб двухлетний мальчик.

Сотрудники СК выясняют все детали трагедии в ивановском городе Шуя, где во время возгорания в деревянном доме погиб двухлетний мальчик.

Сотрудники пожарной службы, узнав о ЧП, прибыли на место происшествия и спустя полчаса ликвидировали открытое горение. После они обнаружили под завалами тело ребенка. Также стало известно, что мать погибшего мальчика и его брат-близнец смогли спастись, им предоставили необходимую медицинскую помощь.

Труп погибшего местного жителя уже передали специалистам судмедэкспертизы для выяснения точной причины смерти, однако, по предварительным данным, малыш мог задохнуться угарным газом. Правоохранители проводят опрос свидетелей инцидента и позднее примут процессуальное решение.