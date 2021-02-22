В Евросоюзе одобрили санкции против России из-за Навального

Пакет ограничительных мер против России будет введен Евросоюзом в течение недели.

Пакет ограничительных мер против России будет введен Евросоюзом в течение недели.

Об этом сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел 27 стран ЕС в Брюсселе. По его словам, с решением о введении санкций против РФ согласились все главы МИД стран Европы.

"В ответ на события по Навальному мы достигли политического соглашения ввести санкции против тех, кто ответственен за его арест и осуждение... Надеюсь, это произойдет скоро, надеюсь, что процесс займет максимум неделю", — заявил политик.

Председатель Европарламента добавил, что ЕС решил рассматривать Россию как соседа, который действует как противник.