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20:41   22 Февраля 2021
Политика

В Евросоюзе одобрили санкции против России из-за Навального

В Евросоюзе одобрили санкции против России из-за Навального

Пакет ограничительных мер против России будет введен Евросоюзом в течение недели.

Об этом сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел 27 стран ЕС в Брюсселе. По его словам, с решением о введении санкций против РФ согласились все главы МИД стран Европы.

"В ответ на события по Навальному мы достигли политического соглашения ввести санкции против тех, кто ответственен за его арест и осуждение... Надеюсь, это произойдет скоро, надеюсь, что процесс займет максимум неделю", — заявил политик.

Председатель Европарламента добавил, что ЕС решил рассматривать Россию как соседа, который действует как противник.

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#россия #евросоюз #навальный

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