Джонсон рассказал, когда Великобритания вернется к жизни без ограничений

Первый этап снятия картинных ограничений начнется в Великобритании 8 марта. Власти планируют открыть школы. Об этом заявил британский премьер Борис Джонсон в понедельник, 22 февраля.

Первый этап снятия картинных ограничений начнется в Великобритании 8 марта. Власти планируют открыть школы. Об этом заявил британский премьер Борис Джонсон в понедельник, 22 февраля.

По его словам, все ограничения в Великобритании, введенные из-за коронавируса, могут быть сняты к 21 июня. Между каждым этапом должно пройти как минимум пять недель, чтобы понять, как изменения повлияли на число заразившихся и умерших.

Ожидается, что 29 марта на улице разрешат встречаться компаниям по шесть человек, а открытые спортивные сооружения вновь заработают. Крупные отрасли экономики возобновят работу не раньше 12 апреля. Речь идет о непродовольственных магазинах, парикмахерских и маникюрных салонах, аттракционах, зоопарках, а также крытых спортзалов и бассейнах.

Следующим шагом, не ранее 17 мая, станет открытие гостиниц и отелей, а также развлекательных центров. Правительство допускает, что и международные поездки также могут возобновиться с этой даты.

Третий по счету локдаун действует в Англии с 5 января. По мнению властей, он поможет взять под контроль мутировавший штамм коронавируса. Британцы могут покидать дома только в случае крайней необходимости: для похода за продуктами или к врачу, для занятий спортом и поездок на работу, если нет возможности работать удаленно. Магазины, не продающие товары первой необходимости, закрыты. Ресторанам разрешено продавать на вынос еду, но не алкоголь.

Школы работают в режиме дистанционного обучения. Очно их посещают лишь дети представителей «ключевых» профессий — врачей, социальных работников, пожарных, полицейских, курьеров, продавцов и так далее.