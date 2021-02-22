Коротченко объяснил, почему России не нужен украинский танк "Оплот"

Российскую разведку не может интересовать "секретная" техническая документация танка, которому уже тридцать лет, заявил военный эксперт Игорь Коротченко.

Российскую разведку не может интересовать "секретная" техническая документация танка, которому уже тридцать лет, заявил военный эксперт Игорь Коротченко.

Аналитик прокомментировал "ПолитРоссии" сообщение Службы безопасности Украины о поимке "агента российской разведки", который якобы пытался заполучить техническую документацию по разработке и производству танка Т-84БМ "Оплот".

По мнению Коротченко, это заявление СБУ — не более чем пропагандистский фейк, так как желание заполучить техническую информацию устаревшей разработки в тот момент, когда Россия имеет новейшее вооружение, вызывает лишь удивление.

Военный эксперт напомнил, что на проходящей в эти дни международной выставке вооружения IDEX-2021 Россия впервые представила новейший танк Т-14 "Армата". И, по словам генерального директора Рособоронэкспорта Александра Михеева, уже шесть зарубежных стран заявили о желании приобрести российский танк.

"Поэтому говорить о том, что разведку интересует техническая документация на отсталый украинский танк, которому лет тридцать, – бред. Очень низкое качество информационной провокации, в СБУ могли бы придумать нечто более правдоподобное", — указал Коротченко.

Стоит отметить, что СБУ уже не впервые пытается обвинить Россию в проведении разведки и заявляет о пойманных якобы "российских шпионах".