Актриса Дарья Сагалова была уверена в победе Лазарева в шоу "Танцы со звездами"

Актриса Дарья Сагалова, завоевавшая кубок "Танцев со звездами" в третьем сезоне, считает абсолютно заслуженной победу певца Сергея Лазарева в проекте.

Актриса Дарья Сагалова, завоевавшая кубок "Танцев со звездами" в третьем сезоне, считает абсолютно заслуженной победу певца Сергея Лазарева в проекте.

Финал 12-го сезона танцевального шоу прошел 21 февраля. По результатам двух голосований победителями стали певец Сергей Лазарев и его партнерша Екатерина Осипова.

"Да! Мы победили в шоу "Танцы со звездами"! Спасибо каждому, кто голосовал!" — поделился радостью артист в своем Instagram-аккаунте.

Актриса Дарья Сагалова призналась, что нисколько не сомневалась в победе Лазарева. Оказалось, что она болела за певца с первого выпуска шоу и практически не следила за успехами других участников.

"Я сразу говорила, что болею за Сережу и хочу, чтобы он выиграл. Я, честно говоря, даже не знаю, кто там еще участвовал", — рассказала Сагалова порталу iReactor.

Мнение актрисы разделяют не все — многих зрителей проекта возмутило решение судей о победе Лазарева. Пользователи Сети считают, что кубок должен был достаться главным фаворитам сезона — рэперу Давиду Манукяну и Дарье Палей. Один из членов жюри, артист балета Николай Цискаридзе заявил, что отдать первое место Даве было бы несправедливо по отношению к другим участникам. Он отметил, что большинство конкурсантов учились танцевать с нуля, тогда как рэпер имеет за плечами профессиональный опыт и победы в международных турнирах.